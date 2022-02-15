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Запасы газа в европейских ПХГ опустились ниже 33%

Экономика
Запасы газа в европейских ПХГ опустились ниже 33%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 февраля. Уровень запасов голубого топлива в подземных хранилищах ЕС сократился до 32,95%. Об этом свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).

Это на 13% ниже среднего уровня за последнее пятилетие. Более того, расход сырья из хранилищ в текущем месяце на четверть больше, чем в среднем за аналогичный период в предыдущие пять лет.

Несмотря на то, что в европейских ПХГ остается еще 35 млрд кубометров газа, по мере опустошения резервуаров максимальная суточная производительность хранилищ сокращается, и не будет возможности оперативно вывести в систему максимальный объем энергоносителя.

Запасы газа в европейских хранилищах подходят к концу, тем не менее текущий отопительный сезон должен пройти без проблем. Соответствующую точку зрения высказал эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

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