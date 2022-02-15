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Китай импортировал 72,7% нефти по итогам 2021 года

Экономика
Китай импортировал 72,7% нефти по итогам 2021 года
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 15 февраля. Импорт нефти в Китае составил 72,7%, газа было закуплено 46,1%. Такие данные представил институт энергетической экономики при Китайской национальной нефтегазовой корпорации.

За минувший год КНР потребила 726 млн тонн нефти — из них 513 млн было импортировано. Эксперты нефтегазовой области полагают, что в 2022 году потребление черного золота достигнет 736-761 млн тонн. В свою очередь это предполагает наращивание объема закупок.

Также в 2021 году в Китае было добыто 207,5 млрд кубометров природного газа с ростом добычи на 7,8%. Рост импорта равняется 19,4% в годовом исчислении — до 170 млрд кубометров голубого топлива.

Китайская нефтегазовая компания Sinopec в январе нашла дополнительные нефтегазовые запасы. Новые разведанные по запасам месторождения Шуньбэй сообщают об объемах до 88 млн тонн черного золота и 29 млрд кубометров газа.

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