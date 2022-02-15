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Опубликовано предсмертное пророчество старца Серафима Саровского о будущем России

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 13:01
Общество
Опубликовано предсмертное пророчество старца Серафима Саровского о будущем России
wikipedia.org  /  Juliannapodkopaeva222 / CC BY-SA 4.0

Москва, 15 февраля. Толкователи расшифровали предсмертное пророчество известного старца Серафима Саровского о событиях, которые должны произойти в России в XXI веке.

Саровский уже не раз в своих пророчествах заявлял о «глобальной войне». Старец призывал народы объединиться перед общей напастью, которая придет в страну в текущем столетии. По словам экспертов, Саровский, вероятнее всего, имел ввиду пандемию коронавируса.

«У вируса получилось разобщить людей — в виртуальном пространстве и реальном мире происходят баталии за правоту в вопросах защиты от инфекции, унесшей жизни 5 млн человек по всей планете», — цитирует слова предсказания издание «Невские Новости».

Также провидец утверждал, что после свержения власти большевиков у людей будет 15 лет, чтобы замолить грехи и начать новую жизнь. В откровениях также говорилось, что за 15 лет Россия должна вернуться к православным истокам.

Опубликовано предсмертное пророчество старца Серафима Саровского о будущем России
wikipedia.org / Public Domain

Кроме того, Серафим Саровский предсказал масштабные катастрофы не только в России, но и по всему миру. Вместе с этим старец дал и надежду: по его словам, объединение славян сможет предотвратить весь тот ужас, который ожидает людской род впереди.

Специалисты по истории при изучении библейского Нового завета ранее обнаружили символическое упоминание о России. Эксперты предположили, что некоторые строки могут стать пророческими для страны.

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россия предсказание судьба серафим саровский
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