Опубликовано предсмертное пророчество старца Серафима Саровского о будущем России

Москва, 15 февраля. Толкователи расшифровали предсмертное пророчество известного старца Серафима Саровского о событиях, которые должны произойти в России в XXI веке.

Саровский уже не раз в своих пророчествах заявлял о «глобальной войне». Старец призывал народы объединиться перед общей напастью, которая придет в страну в текущем столетии. По словам экспертов, Саровский, вероятнее всего, имел ввиду пандемию коронавируса.

«У вируса получилось разобщить людей — в виртуальном пространстве и реальном мире происходят баталии за правоту в вопросах защиты от инфекции, унесшей жизни 5 млн человек по всей планете», — цитирует слова предсказания издание «Невские Новости».

Также провидец утверждал, что после свержения власти большевиков у людей будет 15 лет, чтобы замолить грехи и начать новую жизнь. В откровениях также говорилось, что за 15 лет Россия должна вернуться к православным истокам.

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Кроме того, Серафим Саровский предсказал масштабные катастрофы не только в России, но и по всему миру. Вместе с этим старец дал и надежду: по его словам, объединение славян сможет предотвратить весь тот ужас, который ожидает людской род впереди.

Специалисты по истории при изучении библейского Нового завета ранее обнаружили символическое упоминание о России. Эксперты предположили, что некоторые строки могут стать пророческими для страны.