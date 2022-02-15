Латвия пока не намерена выводить своих военных инструкторов с Украины

Рига, 15 февраля. Министерство обороны Латвии пока не будет выводить размещенных на территории Украины военнослужащих.

Пресс-секретарь латвийского оборонного ведомства Каспарс Галкинс отметил, что Рига уже на протяжении нескольких лет регулярно направляет на Украину военных инструкторов, которые обучают военнослужащих ВСУ. По его словам, не собирается отзывать своих военных.

Стоит отметить, что в конце января минобороны Латвии заявило о готовности поставить Киеву ПЗРК Stinger. Военное ведомство также подготовило проект решения об отправке военных инструкторов для участия в операции Unifier на украинской территории.

Ранее Пентагон заявил, что оставит небольшое число американских военнослужащих на Украине в интересах обеспечения дипломатического присутствия. Сообщалось также, что США временно переносят свое посольство из Киева во Львов, передает телеканал «360».