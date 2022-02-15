В FIS сообщили, что не будут менять итоги соревнований на ОИ-2022 из-за Таталиной

Пекин, 15 февраля. Федерация фристайла России (ФФР) на данный момент не отправила обращение в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) из-за оценок россиянки Анастасии Таталиной на пекинских Играх-2022.

В пресс-службе организации отметили, что результаты олимпийского турнира по слоупстайлу аннулированы не будут.

«Российская сторона пока не подавала никаких протестов и обращений из-за результата Таталиной. Результаты соревнования не будут изменены», — передает РИА Новости слова представителя пресс-службы FIS.

Ранее глава ФФР Алексей Курашов заявил, что Таталина заслужила быть в тройке призеров ОИ-2022. По его словам, организация подготовит анализ и обратится в FIS, передает RT.

Как сообщала «Вечерняя Москва», во вторник Таталина заняла четвертое место в финале соревнований по слоупстайлу, набрав в лучшей попытке 75,51 балла. Золото завоевала представительница Швейцарии Матильда Гремо — 86,56 балла. Серебро досталось китайской спортсменке — 86,23. Тройку замкнула эстонка Келли Сильдару — 82,06. По окончании соревнования Таталина заявила, что ее засудили.