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Биатлонист Латыпов разрыдался после провальной эстафеты на Играх в Пекине

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 12:58
Олимпийские игры 2022
Биатлонист Латыпов разрыдался после провальной эстафеты на Играх в Пекине
TACC  /  AP / Kirsty Wigglesworth

Пекин, 15 февраля. Российский биатлонист Эдуард Латыпов не смог сдержать эмоций после своего провального выступления в конце эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Он разрыдался после того, как финишировал.

Латыпов уверенно шел всю гонку. Перед последней стойкой он не сумел закрыть две мишени, несмотря на то, что использовал все три дополнительных патрона. Биатлонист отправился на два штрафных круга и в итоге пришел к финишу только третьим.

Он упал на землю и дал волю эмоциям. К россиянину подошли его коллеги по команде, которые поддержали спортсмена. 27-летний биатлонист признался, что испытывает чувство опустошения.

Золото в эстафете выиграла Норвегия, серебро досталось Франции. Россия завоевала бронзу. В составе команды выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

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олимпийские игры биатлон Латыпов
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