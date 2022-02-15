Талибы могут пересмотреть отношения с США из-за решения Байдена по замороженным активам

Кабул, 15 февраля. Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в РФ), призвало власти США пересмотреть распоряжение относительно замороженных активов южноазиатской республики.

Islamic Emirate Might 'Change Policy' Toward US If Funds Withheld#TOLOnews https://t.co/mMp8DwgazY — TOLOnews (@TOLOnews) February 15, 2022

Речь идет об указе президента Штатов Джо Байдена. На основании этого документа Вашингтон намерен направить 3,5 миллиарда долларов из замороженных средств на оказание гуманитарной помощи народу Афганистана. Оставшиеся 3,5 миллиарда американское руководство намерено распределить между семьями жертв терактов 11 сентября 2001 года.

Almost couldn’t believe this was real but here’s the press release. The Biden administration is effectively confiscating Afghanistan’s financial reserves (money that belongs to ordinary Afghans) and splitting it between 9/11 victims litigation and humanitarian aid contractors: pic.twitter.com/kqBV7ojktP — Murtaza Hussain (@MazMHussain) February 11, 2022

Афганские власти не согласны с подобным решением Вашингтона. В Кабуле отметили, что активы страны были заморожены вопреки нормам международного права, а теперь США намерены присвоить их себе.

«Чтобы США избавили себя от вины и не разрушили отношения с афганцами, они должны отказаться от своего решения и освободить активы без каких-либо условий. Они также должны воздерживаться от подобных провокационных действий, которые вызывают еще большее недоверие между двумя странами», — говорится в официальном заявлении.

В сообщении также указано, что атаки 11 сентября не имеют никакого отношения к Афганистану, поэтому изъятие активов является «вопиющим притеснением» со стороны американских властей. Если решение Вашингтона не будет пересмотрено, добавили в Кабуле, афганские власти неизбежно пересмотрят свою политику в отношении Соединенных Штатов.

Денежные активы Афганистана, находящиеся на счетах в США, были заморожены после смены власти в республике в середине августа 2021 года. Это негативным образом сказалось на и без того плачевном финансовом положении южноазиатского государства.

It is in no one’s interest to leave hunger unaddressed, children unvaccinated and girls uneducated.#saveafghanlives

https://t.co/tKhK7Ab7xO — Gordon Brown (@GordonBrown) February 7, 2022

Решение Штатов об изъятии этих средств встретило критику не только со стороны властей Афганистана, но и со стороны представителей международного сообщества. В частности, против распоряжения Байдена выступило Министерство иностранных дел Китая, призвавшее Вашингтон осмыслить свои «ошибочные действия» и четко придерживаться международных обязательств.

Прокомментировала ситуацию и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уличила Вашингтон в лицемерии, отметив, что действия американских властей расходятся с заявлениями Штатов о желании оказать помощь народу Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.