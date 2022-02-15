Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 14:04
14:02
Общество
Невролог Кудрявцев рекомендовал пить витамин B1 при постковидном синдроме
14:01
Шоу-бизнес
Актриса Карпович заговорила о предательстве на фоне слухов о расставании с Прилучным
14:01
Экономика
Эфир: Может ли Петербург стать крупнейшим грузовым хабом в Европе
14:00
Политика
Сенатор Ковитиди раскритиковала идею Зеленского учредить на Украине новый праздник «День единения»
13:59
Спорт
Тутберидзе немногословно поздравила дочь и сына Бориса Смолкина с дебютом
13:58
Политика
Политолог Сосновский оценил жесткий троллинг Шольца над Зеленским
13:56
Общество
Более 21 миллиона поездок за рубеж совершили российские туристы в 2021 году
13:56
Олимпийские игры 2022
Украинская фигуристка отказалась верить в применение допинга Валиевой
13:55
Происшествия
На центральной улице Ростова-на-Дону утром горело кафе «Шаурма и чили»
13:55
Происшествия
Гражданин ФРГ не поверил в смерть русской возлюбленной после перевода ей 200 тыс. евро
Все новости

Талибы могут пересмотреть отношения с США из-за решения Байдена по замороженным активам

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 12:56
Весь мир
Талибы могут пересмотреть отношения с США из-за решения Байдена по замороженным активам
Global Look Press  /  Stefani Reynolds - Pool via CNP/Rahmatullah Alizadah/STR / XinHua/Keystone Press Agency

Кабул, 15 февраля. Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в РФ), призвало власти США пересмотреть распоряжение относительно замороженных активов южноазиатской республики.

Речь идет об указе президента Штатов Джо Байдена. На основании этого документа Вашингтон намерен направить 3,5 миллиарда долларов из замороженных средств на оказание гуманитарной помощи народу Афганистана. Оставшиеся 3,5 миллиарда американское руководство намерено распределить между семьями жертв терактов 11 сентября 2001 года.

Афганские власти не согласны с подобным решением Вашингтона. В Кабуле отметили, что активы страны были заморожены вопреки нормам международного права, а теперь США намерены присвоить их себе.

«Чтобы США избавили себя от вины и не разрушили отношения с афганцами, они должны отказаться от своего решения и освободить активы без каких-либо условий. Они также должны воздерживаться от подобных провокационных действий, которые вызывают еще большее недоверие между двумя странами», — говорится в официальном заявлении.

В сообщении также указано, что атаки 11 сентября не имеют никакого отношения к Афганистану, поэтому изъятие активов является «вопиющим притеснением» со стороны американских властей. Если решение Вашингтона не будет пересмотрено, добавили в Кабуле, афганские власти неизбежно пересмотрят свою политику в отношении Соединенных Штатов.

Денежные активы Афганистана, находящиеся на счетах в США, были заморожены после смены власти в республике в середине августа 2021 года. Это негативным образом сказалось на и без того плачевном финансовом положении южноазиатского государства.

Решение Штатов об изъятии этих средств встретило критику не только со стороны властей Афганистана, но и со стороны представителей международного сообщества. В частности, против распоряжения Байдена выступило Министерство иностранных дел Китая, призвавшее Вашингтон осмыслить свои «ошибочные действия» и четко придерживаться международных обязательств.

Прокомментировала ситуацию и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уличила Вашингтон в лицемерии, отметив, что действия американских властей расходятся с заявлениями Штатов о желании оказать помощь народу Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Талибы могут пересмотреть отношения с США из-за решения Байдена по замороженным активам
сша афганистан
Комментировать