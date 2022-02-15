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Бывшему морпеху армии США дали 210 лет за педофилию в Камбодже

Весь мир
Бывшему морпеху армии США дали 210 лет за педофилию в Камбодже
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Лос-Анджелес, 15 февраля. Бывшего морского пехотинца армии США 68-летнего Майкла Джозефа Пепе осудили на 210 лет федеральной тюрьмы из-за многочисленных изнасилований несовершеннолетних камбоджийских девушек. Об этом сообщает New York Post.

Пепе первоначально арестовали в 2006 году в Камбодже, где он преподавал английский. Два года спустя бывший пехотинец был признан виновным в нарушении закона, запрещающего секс с несовершеннолетними за границей. Во время последующего разбирательства присяжные заслушали показания восьми жертв, которые подверглись насилию. Некоторые рассказали, что Пепе накачивал их наркотиками, связывал, избивал и вступал с подростками в половую связь. Жертвам было от 9 до 12 лет.

Окружной судья США Дейл Фишер во время вынесения приговора назвал действия Пепе «чудовищными» и «ужасающими» и добавил, что то, что американец сделал с девочками, было «пыткой».

Прокуроры также представили доказательства, что у Пепе дома была коллекция детской порнографии. При вынесении приговора окружной судья заявил, что «нет оправдания, которое когда-либо позволило бы освободить американца из тюрьмы».

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