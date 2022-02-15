По стопам США и Британии: что не так с канадским вооружением для Украины

Решением поставить Украине вооружение Канада убивает трех зайцев: отвлекает население от внутренних проблем, связанных с антиковидными протестами, подыгрывает Великобритании в геополитической игре и избавляется от ненужного и устаревшего оружия. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог Иван Аркатов.

По словам эксперта, заявление премьер-министра страны Джастина Трюдо о решении поставить оружие на Украину вполне логично на фоне неблагоприятных событий в самой Канаде. Политику сейчас важно включиться в международную повестку, чтобы показать себя серьезным международным лидером и отвлечь внимание от антиковидных протестов, которые продолжаются. Но есть и еще одна причина, по которой Канада решила включиться в «украинскую повестку», она просто следует указке своего старшего брата — Великобритании.

«Во-вторых, Канада решила включиться в стройный оркестр пропагандистов войны с подачи Британии. По факту, Трюдо не понимает, что становится участником пропаганды войны, которая запрещена международными соглашениями и международным законодательством», — сказал политолог.

Он также напомнил, что Канада условно является частью Великобритании, Елизавета II — глава двух государств. Она принимает участие в политике этой страны. Поскольку сейчас англосаксы втягивают максимальное количество стран в информационную войну и нагнетание ситуации вокруг Украины, подключилась и Канада. Однако Аркатов усомнился в качестве оружия, которое канадцы собираются передать Украине.

«С другой стороны, я уверен, что оружие, которое будет поставлено на Украину, по факту будет просроченным или устаревшим. Канадцы просто избавятся от ненужного старья, как это делали американцы и британцы. Это лишь очередной шаг стран Запада по усилению давления в регионе и поддержанию информационной истерии вокруг Украины и России», — заключил политолог.

Украина получит от Канады поставку летального оружия на сумму более 6 миллионов долларов. Помимо этого, канадцы решили выделить Киеву кредит в размере чуть менее 400 миллионов долларов. Трюдо назвал целью оказания помощи Киеву удержание «российской агрессии». Хотя Москва неоднократно заявляла, что не имеет никаких «агрессивных намерений» по отношению к Украине.