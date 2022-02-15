Тутберидзе немногословно поздравила дочь и сына Бориса Смолкина с дебютом

Москва, 15 февраля. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе с присущей ей скромностью прокомментировала выступление своей 19-летней дочери Дианы Дэвис. Девушка впервые выступала на Олимпиаде. Пару ей составил фигурист Глеб Смолкин. Ее дебют удачно пришелся на Игры-2022 в Пекине.

Выступление дочери и ее партнера явно порадовало именитую мать. К слову, юноша — тоже сын звездных родителей: его отец Борис Смолкин — актер, сыгравший того самого дворецкого из «Моей прекрасной няни».

По мнению Этери Георгиевны, для новичков ребята показали отличный результат — 179,82 балла. На чемпионате Европы данная пара заняла седьмое место, а на Олимпиаде они заняли 14-е, но Тутберидзе, кажется, это не расстроило. Она уверена, что у глеба и Дианы все победы еще впереди.

Наставница Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и «русской ракеты» Александры искренне гордится успехами дочери и Глеба Смолкина и уверена в их силах на будущее. Признала успех детей Тутберидзе со свойственной скромностью и не была многословна.

«С отличным дебютом», — подписала stories в Instagram Этери, отметив в публикации Диану и Глеба.

Другая российская пара — Александра Степанова и Иван Букин по итогам двух программ заняли шестое место, пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин, как мы уже и говорили, заняли 14-е, а вот Виктория Синицына и Никита Кацалапов оказались на почетном втором.

В женском одиночном катании болельщики возлагают надежды на Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Александру Трусову. На чемпионате Европы в Таллине они заняли первые места.

Ранее сообщалось, как российскую фигуристку Валерию Старыгину дисквалифицировали на два года за допинг.