Начал набирать популярность в Сети ролик с хомяком-провидцем

Йошкар-Ола, 15 февраля. В Марий Эл многие пользователи Сети полюбили видеоролик с хомяком, который предсказывает победы сборной России на Олимпиаде в Пекине. Видео успело набрать десятки тысяч просмотров.

На зимней Олимпиаде в Пекине уже разыграны две трети всех медалей. Пока наша сборная лидирует среди бронзовых призеров. Именно бронзу несколько дней назад нашим спортсменам предрек хомяк по кличке Челси, пишет информационное агентство «МедиаПоток». Российские болельщики надеются, что олимпийцы из РФ завоюют и золото. Большие надежды подает российская фигуристка Камила Валиева. Даже марийский вещий хомяк поддержит Камилу в новых роликах.

По словам хозяйки хомяка, 7-летней йошкаролинки Ники Делловой, они с Челси вместе смотрят некоторые олимпийские соревнования. Больше всего Ника любит фигурное катание. И вместе с Челси она желает Камиле победы.

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