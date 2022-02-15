Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в размещении бронетехники в Станице Луганской в Донбассе

Луганск, 15 февраля. Военнослужащие ВСУ разместили три единицы бронетехники в жилом районе подконтрольного Киеву поселка Станица Луганская в Донбассе.

В сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР говорится, что украинская сторона в очередной раз нарушила третий пункт дополнительных мер по обеспечению перемирия на юго-востоке. Разведка республики зафиксировала в жилом районе Станицы Луганской бронетранспортер БТР-70 и две бронированные разведывательно-дозорные машины ВСУ.

«Противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — рассказали в Луганске.

Ранее в ДНР сообщили, что Киев сформировал в Донбассе подразделение ПВО, вооруженное ПЗРК Stinger. Отмечается, что западные страны продолжают накачивать Украину различным оружием, передает Infox.