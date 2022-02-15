Политолог Сосновский рассказал о взаимном недовольстве Шольца и Зеленского после встречи

Москва, 15 февраля. Политолог Александр Сосновский прокомментировал переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и украинского президента Владимира Зеленского.

Встреча политиков состоялась в Киеве в понедельник, 14 февраля. В ходе переговоров они обсудили риски, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток — 2». По словам Зеленского, ФРГ должна гарантировать, что транзит голубого топлива через территорию Украины не будет прекращен. По итогам переговоров выяснилось, что у Зеленского и Шольца возникли некоторые разногласия.

Как сообщил Сосновский в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», обе стороны остались не в восторге от переговоров в Киеве.

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«Украинская сторона осталась чрезвычайно недовольна Шольцем, а Шольц остался чрезвычайно недоволен украинской стороной. Он, оказывается, приехал туда, чтобы обговорить с Зеленским все вопросы, которые касаются выполнения Украиной Минских соглашений и нормализации ситуации на юго-востоке», — рассказал политолог.

Встреча обернулась неожиданным итогом для обеих сторон, так как они остались недовольны и ни к чему не пришли, заключил Сосновский.

Ранее Зеленский в ходе обращения к гражданам страны заявил, что 16 февраля станет Днем единения украинского государства. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала 15 февраля Днем провала западной пропаганды войны, пишет НСН.