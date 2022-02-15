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Шольц отказался от российского теста на коронавирус

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 12:25
Политика
Шольц отказался от российского теста на коронавирус
Global Look Press  /  Clemens Bilan / Pool

Москва, 15 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Россию на встречу с президентом страны Владимиром Путиным. По прилету он отказался сдавать российский тест на коронавирус.

После приземления самолета в России немецкий политик сделал тест на коронавирус от врача из немецкого посольства, поскольку отказался от российского. Об этом пишет издание Bild.

Ранее подобный инцидент произошел во время визита в страну президента Франции Эммануэля Макрона. Тот также не стал проходить российский ПЦР-тест.

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