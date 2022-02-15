ЦБ и участники рынка успешно провели первые переводы в цифровых рублях

Москва, 15 февраля. Центробанк РФ и игроки рынка начали тестирование платформы цифрового рубля и успешно провели в них первые переводы. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора.

Сейчас к платформе подключились уже три банка из пилотной группы. Два из них успешно осуществили полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами в банковских мобильных приложениях.

«Клиенты не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой», — отмечается в сообщении.

Цифровой рубль уменьшит уровень коррупции в стране и сделает систему прозрачной. Такую точку зрения ранее выразил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.