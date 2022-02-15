Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 12:38
12:36
Олимпийские игры 2022
Американский журналист обвинил коллег в необъективном отношении к делу Валиевой
12:35
Экономика
Рост объемов нефтедобычи зафиксировали в России
12:33
Общество
Бывшую столичную промзону Владыкино превратят в индустриальный квартал
12:33
Армия
Коротченко: Украина может перепродать западное вооружение террористам
12:32
Общество
Ритуальное бюро в Ивановской области «похоронило» Обаму и Меркель ради рекламы
12:31
Происшествия
Пьяные дворники-мигранты изнасиловали молодую женщину на востоке Москвы
12:27
Олимпийские игры 2022
Латыпов рассказал об опустошенном состоянии после провала в эстафете на ОИ
12:27
Политика
Депутат Морозов о ситуации вокруг Донбасса: «Чувство самосохранения у Киева должно возобладать»
12:27
Шоу-бизнес
Известны имена ведущих церемонии «Оскар-2022»
12:26
Общество
Лунный гороскоп от Elle на вторник, 15 февраля
Все новости

Кулеба: Украина расценит признание ЛДНР Россией как выход из Минских соглашений

Политика
Кулеба: Украина расценит признание ЛДНР Россией как выход из Минских соглашений
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 15 февраля. Киев будет расценивать признание Россией республик Донбасса в качестве выхода Москвы из Минских соглашений.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Россия в свою очередь не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь обратился к сторонам конфликта с призывом не допустить эскалации вооруженного противостояния. По его словам, урегулирование ситуации в Донбассе должно идти в соответствии с подписанной всеми сторонами второй редакцией Минских соглашений.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Кулеба: Украина расценит признание ЛДНР Россией как выход из Минских соглашений
украина минские соглашения кулеба
Комментировать