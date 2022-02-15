Кулеба: Украина расценит признание ЛДНР Россией как выход из Минских соглашений

Киев, 15 февраля. Киев будет расценивать признание Россией республик Донбасса в качестве выхода Москвы из Минских соглашений.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Россия в свою очередь не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь обратился к сторонам конфликта с призывом не допустить эскалации вооруженного противостояния. По его словам, урегулирование ситуации в Донбассе должно идти в соответствии с подписанной всеми сторонами второй редакцией Минских соглашений.