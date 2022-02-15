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Митинг в поддержку развития сотрудничества между Россией и Мали пройдет в Сикассо

Весь мир
Митинг в поддержку развития сотрудничества между Россией и Мали пройдет в Сикассо
Федеральное агентство новостей  / 

Бамако, 15 февраля. «Группа патриотов Мали» (GPM) призвала соотечественников поддержать временное правительство республики.

Представители гражданского движения сообщили, что 18 февраля в центре города Сикассо на трибуне Мамелон пройдет массовая демонстрация. Участники GPM хотят выступить за ускорение развития комплексного сотрудничества между Бамако и Москвой.

«Идею организовать шествие за укрепление партнерства между странами поддержали все неравнодушные малийцы: ветераны войны, вдовы, патриоты, сироты, жертвы терроризма, многие гражданские платформы. Мы близки к победе. Поддержите GPM и посетите акцию в Сикассо. Да здравствует Россия и Мали», — указано в заявлении организации.

Митинг в поддержку развития сотрудничества между Россией и Мали пройдет в Сикассо
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Ранее граждане, уставшие от вмешательства Франции во внутренние дела республики, провели серию митингов. Первая из демонстраций прошла в городе Марибубугу. Повсеместно виднелись российские триколоры, а также плакаты с Ассими Гоита, президентом РФ Владимиром Путиным и композитором Рихардом Вагнером.

Изображение последнего, скорее всего, символизирует благодарность отечественным специалистам, которых западные издания причисляют к «ЧВК Вагнера». Подробнее о том, как прошли антифранцузские акции, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

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африка мали
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