«Куда ж вы без меня все уехали!?»: почему Зеленский стремится вернуть бежавших чиновников

Очень многие влиятельные и богатые украинцы имеют по два, а то и по три гражданства. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от чиновников и госслужащих, покинувших страну на фоне фейковых сообщений о якобы грядущей «агрессии» России, вернуться обратно в течение 24 часов. В противном случае он пообещал сделать «серьезные выводы» о них. Свою настоятельную просьбу украинский лидер повторил в своем обращении к нации, в ходе которого 16 февраля был объявлен Днем единения.

«Интересно, что это за категория государственных служащих таких, которых нельзя вернуть приказом? Отозвать обратно из отпуска или командировки? — недоумевает Олейник. — Я думаю, речь идет о депутатах, которым нельзя просто взять и приказать вернуться. Кроме того — многие из них, равно как и уехавшие из страны некоторые олигархи, имеют двойное, а иногда и тройное гражданство. И вот представьте себе ситуацию, что сидит этот гражданин Британии, Франции или Канады и думает: с одной стороны, Зеленский просит его «быть дома», а с другой — правительство другой его «родины» в лице коллективного Запада призывает своих граждан немедленно покинуть Украину. Что ему делать? Ну хоть разрывайся!»

Новостное агентство «Харьков». /

Экс-депутат Рады отметил, что многие сделали логичный выбор — уехать туда, где теплее.

«Если бы Зеленский мог, он бы тоже уехал, — убежден политик. — А так через весь этот его спич про «возращение» красной линией прослеживается мысль: «Куда ж вы без меня все уехали?»

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