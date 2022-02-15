Комитет Госдумы одобрил индексацию выплат военным пенсионерам

Москва, 15 февраля. Члены комитета Госдумы по обороне одобрили индексацию выплат военным пенсионерам на 8,6% с 1 января 2022 года. Они единогласно проголосовали за законопроект об индексации выплат этой категории пенсионеров, сообщает ТАСС.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов завил, что такое решение было принято депутатами сегодня, 15 февраля.

«Сегодня комитетом Государственной думы по обороне рассмотрен законопроект, который реализует принятое президентом Российской Федерации решение об индексации военных пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года. По мнению комитета, принятие данного законопроекта не терпит отлагательств в силу его социальной направленности. С учетом этого депутаты единогласно рекомендовали законопроект к принятию в первом чтении и в целом», — сказал Андрей Картаполов.

Выплаты военным пенсионерам будут индексированы с начала 2022 года. После согласования индексации они начнут получать повышенные пенсии, а также им перечислят недополученную доплату с начала нового года.

Работодатель обязан индексировать зарплаты сотрудников. Если этого не происходит, они могут обратиться в суд, прокуратуру или трудовую инспекцию.