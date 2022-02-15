Джонни Депп заручился поддержкой лучшего адвоката в борьбе с экс-супругой Эмбер Херд

Вашингтон, 15 февраля. Голливудский актер и музыкант Джонни Депп обратился за услугами к знаменитому адвокату Кэтлин Зеллнер. Именно она будет представлять интересы знаменитости в суде с его бывшей женой Эмбер Херд.

Исполнитель легендарной роли Джека Воробья отметил, что обвинения, выдвинутые Херд, не имеют за собой никакой почвы. Ранее экс-возлюбленная Деппа призналась, что в отношениях с ним систематически страдала от его агрессии и унижений. После подобных заявлений актер начал терять роли, многомиллионные контракты и признание. Режиссеры отказывают «бытовому насильнику» в работе. Музыкант решил действовать решительно.

Нанятая артистом Кэтлин Зеллнер специализируется на неправомерных обвинениях. Данный факт говорит о том, что Депп настроен решительно в вопросе победы над Херд. За прошедший год именитый адвокат завершила около пяти тяжб с многомиллионными обвинениями, что и сделало ее лучшим специалистом в США.

Примечательно, что карьера Херд абсолютно не пострадала на фоне скандала. Актриса продолжает активно заниматься творческой деятельностью и сниматься в различных кинокартинах.

В ходе очередного судебного разбирательства, была зачитана скандальная переписка Деппа с коллегой и другом Полом Беттани, в ней актер предлагал товарищу сжечь свою экс-супругу.