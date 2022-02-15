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Ежик с ампутированной лапкой стал звездой интернета

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История трехлапой звезды с колючками началась, когда будущая хозяйка ежа Варвара увидела в Instagram ролик с этими милыми лесными жителями. Тогда семья Бобровых и решила завести себе такого питомца.

Новому члену семьи дали имя Эклер. Его бывшие хозяева не смогли забрать млекопитающее с собой, когда собрались уезжать за границу, и отдали его Бобровым. Двухмесячный малыш размером с пол-ладони быстро обосновался в новых условиях. Но через два года жизни на лапке ежонка образовалась опухоль, которая долгое время не поддавалась лечению.

«В прошлом году, где-то весной, даже ближе к лету, у него появилась какая-то ранка на лапке. Особо «кипишить» сразу не стали, обрабатывали просто перекисью водорода, так как прочитали, что йод нельзя использовать, из «человеческого» только перекись водорода. Стали обрабатывать, но не проходило», — вспоминает хозяйка Эклера Варвара.

Ветеринары, попробовав разные методы лечения, пришли к выводу, что конечность необходимо ампутировать. Бобровы долго не решались на опасную операцию с наркозом, так как существовал риск, что Эклер может и не проснутся. Решив, что жизнь с постоянными мучениями — это не жизнь, семья согласилась на удаление конечности.

«Конечно, было время, когда он вообще не понимал, что происходит: «Где моя лапа? Что вообще творится?». Но потом он привык и стал передвигаться, как трехколесный велосипед: он одну лапу на середину ставит, которая осталась, и получается две задние лапы, а посередине еще одна», — объяснила Варвара.

Сейчас Эклер чувствует себя хорошо. Варвара завела ему личную страничку в соцсети, куда выкладывает милые видео со своим главным героем. Ролики с особенным ежом собирают сотни тысяч просмотров, а количество подписчиков уже перевалило за четыре тысячи.

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