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Депутат Арахамия: паника на фоне обострения ситуации обходится бюджету Украины в $3 млрд

Политика
Депутат Арахамия: паника на фоне обострения ситуации обходится бюджету Украины в $3 млрд
president.gov.ua  /  Николай Лазаренко

Киев, 15 февраля. Украинская экономика несет огромные убытки из-за фейков в СМИ об эскалации и обострении ситуации вокруг страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Давид Арахамия.

По словам парламентария, через несколько недель паника исчезнет, после чего необходимо проанализировать ситуацию с тем, как известные мировые СМИ начали распространять недостоверную информацию.

«Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ. Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны», — высказался депутат.

Как отметил Арахамия, паника стоит Украине порядка 2-3 млрд долларов ежемесячно. Ситуацию не улучшает обстановка с переносом посольств США и Великобритании из Киева во Львов, что тоже бьет по бюджету.

Ранее стало известно, что территорию Украины покинули 23 депутата Верховной рады. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

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