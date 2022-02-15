Минобороны РФ обнародовало кадры вывода танков после учений в Белоруссии

Москва, 15 февраля. Вооруженные силы РФ приступили к переброске бронетехники в места постоянной дислокации по завершении совместных с белорусской армией масштабных учений.

Соответствующее видео опубликовали представители Министерства обороны России. На записи можно увидеть, как танки покидают зону проведения маневров. После этого военные приступили к погрузке техники на железнодорожные платформы.

Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу объявил о скором завершении части военных маневров. В Кремле также уточняли, что российские войска не планируют оставаться на территории Белоруссии после окончания совместных тренировочных мероприятий, передает телеканал «360».