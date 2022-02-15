Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 12:38
12:36
Олимпийские игры 2022
Американский журналист обвинил коллег в необъективном отношении к делу Валиевой
12:35
Экономика
Рост объемов нефтедобычи зафиксировали в России
12:33
Общество
Бывшую столичную промзону Владыкино превратят в индустриальный квартал
12:33
Армия
Коротченко: Украина может перепродать западное вооружение террористам
12:32
Общество
Ритуальное бюро в Ивановской области «похоронило» Обаму и Меркель ради рекламы
12:31
Происшествия
Пьяные дворники-мигранты изнасиловали молодую женщину на востоке Москвы
12:27
Олимпийские игры 2022
Латыпов рассказал об опустошенном состоянии после провала в эстафете на ОИ
12:27
Политика
Депутат Морозов о ситуации вокруг Донбасса: «Чувство самосохранения у Киева должно возобладать»
12:27
Шоу-бизнес
Известны имена ведущих церемонии «Оскар-2022»
12:26
Общество
Лунный гороскоп от Elle на вторник, 15 февраля
Все новости

Минобороны РФ обнародовало кадры вывода танков после учений в Белоруссии

Армия
Минобороны РФ обнародовало кадры вывода танков после учений в Белоруссии
vk.com  /  Минобороны России

Москва, 15 февраля. Вооруженные силы РФ приступили к переброске бронетехники в места постоянной дислокации по завершении совместных с белорусской армией масштабных учений.

Соответствующее видео опубликовали представители Министерства обороны России. На записи можно увидеть, как танки покидают зону проведения маневров. После этого военные приступили к погрузке техники на железнодорожные платформы.

Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу объявил о скором завершении части военных маневров. В Кремле также уточняли, что российские войска не планируют оставаться на территории Белоруссии после окончания совместных тренировочных мероприятий, передает телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны РФ обнародовало кадры вывода танков после учений в Белоруссии
россия белоруссия минобороны рф вс рф
Комментировать