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Российским автомобилистам напомнили об изменении процедуры техосмотра

Экономика
Российским автомобилистам напомнили об изменении процедуры техосмотра
Невские Новости

Москва, 15 февраля. Российских автомобилистов уже в марте ждут изменения в процедуре прохождения ТО, которое перестало быть обязательным для всех, сообщает KONKURENT.RU.

Техосмотр в России обязателен только для такси и служебного транспорта, на котором перевозят пассажиров и грузы. При любом изменении в конструкции транспортного средства его владелец обязан оформлять диагностическую карту.

Машину на ТО могут отправить в принудительном порядке, если при проверке на дороге сотрудники ГИБДД обнаружат неполадки, попадающие под п. 12.5 КоАП РФ. Владелец автомобиля будет обязан пройти ТО в течение трех дней. Промедление чревато отзывом свидетельства о регистрации машины.

Автовладельцев, не имеющих обязательной для них диагностической карты, будут за это штрафовать с 1 марта 2022 года на 2 тысячи рублей.

Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа» Кирилл Данилов напомнил, что владельцы коммерческого транспорта могут быть оштрафованы за отсутствие ТО.

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