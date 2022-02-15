Аналитики Sohu назвали российский Су-30 лучшим истребителем на международном рынке

Пекин, 15 февраля. Российский истребитель Су-30 является лучшей крылатой машиной на международном рынке, уверены аналитики из Китая.

Советские инженеры положили начало целой эре истребительной авиации, сконструировав Су-27, ставший передовой разработкой своего времени. Однако на этом его история не закончилась, так как на базе этого истребителя был создан еще более мощный образец — Су-30, который Москва вывела на международный рынок. По мнению экспертов издания Sohu, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия», обновленный самолет стал настоящей мировой сенсацией.

«Хотя из-за кризиса 1990-х годов Россия смогла произвести только небольшое количество Су-30, эти самолеты перевернули ситуацию на международном рынке оружия в пользу Москвы. В середине "девяностых" десятки этих истребителей были проданы за рубеж: в Индию и другие страны», — напомнили авторы материала.

Ранее обозреватели американского портала Military Watch заявили о превосходстве российского Су-30СМ над истребителями ВВС США. Кроме того, в Forbes назвали МиГ-31К ВКС РФ в Калининграде настоящей угрозой для НАТО, сообщает телеканал «360».