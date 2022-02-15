Тренер сборной Латвии по хоккею Витолиньш убежден, что у России есть шанс на золото ОИ

Пекин, 15 февраля. Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш высказался о российской команде, которая в 1/4 финала сыграет с датчанами на Олимпиаде в Пекине. Он убежден, что у сборной России есть шансы взять золото.

Витолиньш смотрел матч группового этапа между сборными России и Чехии. Игра, по мнению специалиста, была красивой. Тренер сборной Латвии считает, что хоккей на Олимпиаде уравнялся.

Впрочем, он полагает, что у россиян есть шанс повторить успех Олимпиады в Пхенчхане: сборная России обыграла немцев со счетом 4:3 и стала олимпийским чемпионом.

«Думаю, шансы есть у всех. Как мы видели, играть можно со всеми, всех можно обыгрывать, всем проигрывать», — заявил Витолиньш в разговоре с изданием Sport24.

Команда Алексея Жамнова встретится со сборной Дании 16 февраля. Матч 1/4 финала начнется в 9:00 по московскому времени. Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков, говоря о грядущих матчах, призвал российских спортсменов не допускать недооценки соперников. Он убежден, что нужно относиться со всей ответственностью к любому противнику.