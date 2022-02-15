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ЛДПР призвала прекратить публиковать домыслы о состоянии Жириновского на фоне болезни

Политика
ЛДПР призвала прекратить публиковать домыслы о состоянии Жириновского на фоне болезни
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 15 февраля. Необходимо прекратить публикацию домыслов о состоянии лидера партии Владимира Жириновского, сообщили в ЛДПР.

В политсиле отметили, что осуждают «провокации». По заявлению партии, состояние российского политика стабильное. Жириновский продолжает руководить ЛДПР. Помимо этого, представители политсилы рассчитывают, что он скоро вернется из больницы и сам ответит на все вопросы.

Ранее стало известно, что бывший вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев впервые публично отреагировал на болезнь своего отца словами «только живи». Сын Жириновского опубликовал пост в своем Facebook и уточнил, что он беспокоится. Лебедев уже выступал против разглашения какой-либо информации о состоянии своего отца.

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Жириновский лдпр болезнь
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