Захарова назвала 15 февраля днем провала западной пропаганды войны

Москва, 15 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова придумала новый праздник, который нужно отмечать 15 февраля.

Как написала дипломат в Telegram-канале, 15 февраля нужно внести в календарь как день провала западной пропаганды войны. Именно на эту дату западные СМИ «назначили» дату «вторжения» РФ на Украину.

«15 февраля 2022 года войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», — иронично отметила Захарова.

Ранее Захарова призвала агентство Bloomberg уточнить прогноз о «вторжении» России на Украину. Она предоставила изданию время для «покаяния».