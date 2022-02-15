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Захарова назвала 15 февраля днем провала западной пропаганды войны

Политика
Захарова назвала 15 февраля днем провала западной пропаганды войны
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 15 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова придумала новый праздник, который нужно отмечать 15 февраля.

Как написала дипломат в Telegram-канале, 15 февраля нужно внести в календарь как день провала западной пропаганды войны. Именно на эту дату западные СМИ «назначили» дату «вторжения» РФ на Украину.

«15 февраля 2022 года войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», — иронично отметила Захарова.

Ранее Захарова призвала агентство Bloomberg уточнить прогноз о «вторжении» России на Украину. Она предоставила изданию время для «покаяния».

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украина захарова мид рф
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