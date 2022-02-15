Рубль и акции положительно отреагировали на новости о завершении учений ВС РФ

Москва, 15 февраля. Российский рынок отреагировал ростом акций и курса рубля на сообщение о завершении ряда учений Вооруженных сил РФ и о возможном возвращении частей в пункты постоянной дислокации. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно данным торговых площадок, в течение всего нескольких минут курс американской валюты потерял более рубля. С отметки 76,7 рубля за доллар он упал до 75,6 рубля. Понижение курса евро было примерно на таком же уровне — с 86,8 рубля его курс опустился до 85,7 рубля за евро.

Также на фоне новостей ускорился рост индексов российских бирж. Так, индекс МосБиржи прибавил 2,7%, а индекс РТС вырос уже более чем на 4%.

Тенденция на укрепление рубля наблюдалась еще на старте торгов Московской биржи 15 февраля. Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии опустился на 26 копеек и составил 76,5 рубля. Европейская валюта также продемонстрировала падение, сократившись на 0,75 копеек — до 86,71 рубля.