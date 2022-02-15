Астролог Харрис назвал шесть женских имен, обладательницы которых рискуют стать бедными

Москва, 15 февраля. Список из шести женских имен, представительницам которых не везет с деньгами, составил экстрасенс и астролог Андрей Харрис.

Первым именем в перечне астролога стоит Инна. По словам экстрасенса, оно переводится как «бурный поток». Обладательницы имени имеют сильную энергетику, однако она не помогает им зарабатывать или удерживать легкие деньги. Женщинам по имени Наташа не везет с деньгами. Финансы легко к ним приходят, однако также быстро исчезают. Рискуют обеднеть девушки с именем Анастасия.

«Стоит понять, что деньги не являются для вас целью. В этот мир высшие силы послали вас, возможно, совершенно с другой миссией», — заявил мастер оккультных наук в беседе с «Пятым каналом».

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Обладательницы имени Алина, которое значит «величественная» или «чужая», могут стать бедными. У Алин есть великая цель, но заключается она не в богатстве. Вибрации вокруг имени София создают воронку магической энергии. Поэтому им сложно зарабатывать деньги, отметил Харрис. Также притока финансов не стоит ждать Ангелинам. Их имя связано скорее с духовным миром, чем с материальным.

Успех в финансовом плане пообещали Тельцам в марте. С приходом весны у представителей знака зодиака начнется новая жизнь, заявил астролог Павел Глоба.