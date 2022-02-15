Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 12:37
12:36
Олимпийские игры 2022
Американский журналист обвинил коллег в необъективном отношении к делу Валиевой
12:35
Экономика
Рост объемов нефтедобычи зафиксировали в России
12:33
Общество
Бывшую столичную промзону Владыкино превратят в индустриальный квартал
12:33
Армия
Коротченко: Украина может перепродать западное вооружение террористам
12:32
Общество
Ритуальное бюро в Ивановской области «похоронило» Обаму и Меркель ради рекламы
12:31
Происшествия
Пьяные дворники-мигранты изнасиловали молодую женщину на востоке Москвы
12:27
Олимпийские игры 2022
Латыпов рассказал об опустошенном состоянии после провала в эстафете на ОИ
12:27
Политика
Депутат Морозов о ситуации вокруг Донбасса: «Чувство самосохранения у Киева должно возобладать»
12:27
Шоу-бизнес
Известны имена ведущих церемонии «Оскар-2022»
12:26
Общество
Лунный гороскоп от Elle на вторник, 15 февраля
Все новости

Астролог Харрис назвал шесть женских имен, обладательницы которых рискуют стать бедными

Общество
Астролог Харрис назвал шесть женских имен, обладательницы которых рискуют стать бедными
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран

Москва, 15 февраля. Список из шести женских имен, представительницам которых не везет с деньгами, составил экстрасенс и астролог Андрей Харрис.

Первым именем в перечне астролога стоит Инна. По словам экстрасенса, оно переводится как «бурный поток». Обладательницы имени имеют сильную энергетику, однако она не помогает им зарабатывать или удерживать легкие деньги. Женщинам по имени Наташа не везет с деньгами. Финансы легко к ним приходят, однако также быстро исчезают. Рискуют обеднеть девушки с именем Анастасия.

«Стоит понять, что деньги не являются для вас целью. В этот мир высшие силы послали вас, возможно, совершенно с другой миссией», — заявил мастер оккультных наук в беседе с «Пятым каналом».

Астролог Харрис назвал шесть женских имен, обладательницы которых рискуют стать бедными
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Обладательницы имени Алина, которое значит «величественная» или «чужая», могут стать бедными. У Алин есть великая цель, но заключается она не в богатстве. Вибрации вокруг имени София создают воронку магической энергии. Поэтому им сложно зарабатывать деньги, отметил Харрис. Также притока финансов не стоит ждать Ангелинам. Их имя связано скорее с духовным миром, чем с материальным.

Успех в финансовом плане пообещали Тельцам в марте. С приходом весны у представителей знака зодиака начнется новая жизнь, заявил астролог Павел Глоба.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Астролог Харрис назвал шесть женских имен, обладательницы которых рискуют стать бедными
деньги имена астролог
Комментировать