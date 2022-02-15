Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 12:37
12:36
Олимпийские игры 2022
Американский журналист обвинил коллег в необъективном отношении к делу Валиевой
12:35
Экономика
Рост объемов нефтедобычи зафиксировали в России
12:33
Общество
Бывшую столичную промзону Владыкино превратят в индустриальный квартал
12:33
Армия
Коротченко: Украина может перепродать западное вооружение террористам
12:32
Общество
Ритуальное бюро в Ивановской области «похоронило» Обаму и Меркель ради рекламы
12:31
Происшествия
Пьяные дворники-мигранты изнасиловали молодую женщину на востоке Москвы
12:27
Олимпийские игры 2022
Латыпов рассказал об опустошенном состоянии после провала в эстафете на ОИ
12:27
Политика
Депутат Морозов о ситуации вокруг Донбасса: «Чувство самосохранения у Киева должно возобладать»
12:27
Шоу-бизнес
Известны имена ведущих церемонии «Оскар-2022»
12:26
Общество
Лунный гороскоп от Elle на вторник, 15 февраля
Все новости

Российские конькобежцы стали серебряными призерами ОИ-2022

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 11:57
Олимпийские игры 2022
Российские конькобежцы стали серебряными призерами ОИ-2022
TACC  /  EPA / ALEX PLAVEVSKI

Пекин, 15 февраля. Мужская сборная России по конькобежному спорту заняла второе место в командной гонке на зимней Олимпиаде 2022 года.

Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров уступили норвежцам в финале командной гонки преследования на Олимпиаде в Пекине. Соперники опередили олимпийцев из РФ на 2,39 секунды. Бронзовыми призерами командной гонки преследования стали американские конькобежцы. Стоит отметить, что в полуфинале сборная России установила олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты 36,62 секунды.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА сборная России выступает на ОИ-2022 под флагом ОКР.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российские конькобежцы стали серебряными призерами ОИ-2022
олимпиада сборная россии конькобежный спорт ои-2022
Комментировать