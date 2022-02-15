Российские конькобежцы стали серебряными призерами ОИ-2022

Пекин, 15 февраля. Мужская сборная России по конькобежному спорту заняла второе место в командной гонке на зимней Олимпиаде 2022 года.

Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров уступили норвежцам в финале командной гонки преследования на Олимпиаде в Пекине. Соперники опередили олимпийцев из РФ на 2,39 секунды. Бронзовыми призерами командной гонки преследования стали американские конькобежцы. Стоит отметить, что в полуфинале сборная России установила олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты 36,62 секунды.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА сборная России выступает на ОИ-2022 под флагом ОКР.