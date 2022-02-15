Михаил Хазин объяснил провал «удушающего приема» США с Камилой Валиевой

Вашингтон, 15 февраля. Вашингтон в последний момент решил не «докручивать» искусственный скандал вокруг Камилы Валиевой, испугавшись, что оскорбление фигуристки Владимир Путин уж точно не простит.

Вообще попытку организовать традиционный уже для МОК удушающий прием для России на теме допинга можно смело назвать последней антироссийской атакой США по старым правилам. Американцы сейчас в таком отчаянии, что решили использовать старый, давно заезженный трюк, хотя прекрасно понимают, что такие методы сейчас уже не действуют и могут вернуться сокрушительным бумерангом. Именно страх перед ответной реакцией Москвы и заставил США свернуть спортивную провокацию буквально в последний момент.

Провал «олимпийских манипуляций» Вашингтона в студии Владимира Соловьева объяснил известный публицист и экономист Михаил Хазин, иронично отметив, что США вовремя осознали, что на этот раз они допинговый скандал просто не вытянут. Мало того, был серьезный риск навлечь праведный гнев Москвы, который в нынешней ситуации может привести к фатальным последствиям.

Федеральное агентство новостей /

«Не могу быть уверенным, но тем не менее мне кажется, что старая линия на попытку удавить Россию, она продолжалась. Ее самое последнее действие — это так называемый допинг-скандал с Камилой Валиевой. Это был, можно так сказать, последний удушающий прием США против России. Мне было очевидно — они его запустили, а потом они поняли, что они его не вытянут до конца. А Путин им Камилу Валиеву не простит. Вот этот страх по большей части и стал причиной провала последней «допинговой провокации» США», — выразил уверенность экономист.

Хазин напомнил, что Вашингтон оказался в крайне неприятной и даже опасной ситуации. Власть никак не может справиться со стремительно растущей инфляцией, особенно в промышленном секторе. Манипуляции ФРС лишь усугубляют ситуацию, о чем уже прямо заявляют в Международном валютном фонде. Внутриполитическая обстановка еще хуже, чем экономическая. У Байдена все меньше шансов выиграть промежуточные выборы в Конгресс, то есть можно забыть о новых президентских выборах. Ему бы досрочно не сложить полномочия. Вишенкой на торте стал скандал вокруг советника по нацбезопасности Салливана, который многие СМИ США уже нарекли вторым Уотергейтом.

На фоне всех этих проблем, нарастающих как снежный ком, атака на российских олимпийцев, и на Валиеву в частности, выглядит как агония. По словам Хазина США мечутся, пытаясь хоть как-то исправить ситуацию и хотя бы насолить России, но у американцев ничего не выйдет. Дело в том, что в Штатах все стремительно сыплется, как карточный домик на ветру, а у России есть самый важный ресурс в подобных обстоятельствах — время. Москва может еще долго спокойно наблюдать за происходящим и ровным счетом ничего не делать. Этот факт больше всего и бесит некоторых представителей американских элит, которые еще не смирились с поражением.

Ранее бывший народный депутат Верховной Рады Килинкаров представил реакцию сбежавших на Украину афганцев на повальное бегство американцев из Киева.