Европа нарастила закупки сырья на фоне опасений из-за ситуации вокруг Украины

, 15 февраля. Газ в Европе снова стал дорожать из-за опасений, что ситуация с Украиной приведет к перебоям с поставками из России. Фьючерсы на газ 14 февраля достигли 1 тысячи долларов за тысячу кубометров, стоимость нефти Brent превысила 95 долларов за баррель, сообщает «Коммерсантъ».

Стоимость мартовского фьючерса на газ достигла 1,1 тысячи долларов за тысячу кубометров. С января Европа стала активнее покупать СПГ в связи с утратой «азиатской премии».

Несмотря на высокие цены, Европа увеличила закупки сырья, опасаясь, что если ситуация вокруг Украины обострится, с поставками могут возникнуть перебои. Кроме того, это также повлияет на рост цен — они могут подняться гораздо выше нынешних.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает Россию устойчивой страной, которой не страшны санкции Запада. Их введение не отразится на России, но при этом больно ударит по Европе.