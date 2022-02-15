Киев сформировал вооруженное ПЗРК Stinger подразделение ПВО в Донбассе

Донецк, 15 февраля. Командование ВСУ сформировало в Донбассе подразделение ПВО, вооруженное переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) Stinger.

В сообщении официального представителя Народной милиции ДНР говорится, что специальное мобильное подразделение ПВО было создано в 1129-м зенитно-ракетном полку ВСУ. В Донецке заявили, что оно укомплектовано слабообученными бойцами.

«Для его комплектования под руководством канадских военных инструкторов прошли ускоренную подготовку 28 украинских военнослужащих», — рассказали в НМ ДНР.

Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ могут устроить провокации на линии соприкосновения в Донбассе в конце февраля. Отмечалось также, что Киев создал план вторжения на территории ЛДНР, передает телеканал «360».