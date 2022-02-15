Бамако, 15 февраля. Присутствие Сил обороны Эстонии (EDF) в Мали подходит к концу, заявил министр обороны Калле Лаанет. Об этом сообщает EER News.

По словам политика, официальное обращение Таллина о выводе войск будет объявлено в среду. Также он отметил, что прочие иностранные силы, сохраняющее военное присутствие в африканской республике в составе операции Takuba, намерены принять аналогичное решение.

Скорее всего, намерение европейских контингентов покинуть Мали связано с провалом французской операции «Бархан». Солдаты Пятой республики за долгие годы присутствия в стране не смогли решить проблему с радикальными формированиями. Более того, на момент завершения неэффективного военного мероприятия боевики стали гораздо сильнее.

Федеральное агентство новостей /

Операция Takuba, как и «Бархан», не принесла ожидаемых результатов. В связи с этим решение о выводе войск приняли Швеция и Дания, а Норвегия отказалась отправлять в Мали дополнительные силы, заявив о намерении покинуть состав европейского формирования.

Однако африканские политологи и военные эксперты считают, что истинной причиной послужили сообщения в соцсетях о прибытии в страну группы из четырех российских специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Иностранные элиты боятся, что отечественные инструкторы окажутся эффективнее, чем солдаты операции «Бархан» и миротворцы ООН.