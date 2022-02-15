Лица, созданные искусственным интеллектом, выглядят надежнее живых

Москва, 15 февраля. Искусственный интеллект способен создавать настолько реалистичные человеческие лица, что их невозможно отличить от настоящих, и люди даже больше доверяют поддельным лицам. Результаты исследования опубликованы в статье журнала PNAS, эксклюзивный перевод которой приводит издание FBM.

Созданные компьютером лица выглядят настолько реалистично, что отличить их от настоящих не способны даже опытные наблюдатели. Ученые обеспокоены, такие лица можно легко скачать в Интернете и использовать для мошеннических схем или создания фальшивых профилей в социальных сетях.

«Мы должны быть обеспокоены, потому что эти синтетические лица невероятно эффективны для гнусных целей, таких как порно из мести или мошенничество», — говорит Софи Найтингейл из Ланкастерского университета в Великобритании.

Участники эксперимента оценили искусственные лица в среднем на 8% надежнее, чем настоящие. Разница, по словам Найтингейл, небольшая, но все же значительная. Объяснить это можно тем, что синтетические лица больше похожи на «нормальные», среднестатистические. А люди как раз больше склонны доверять чему-то обыденному, типичному.

Ранее ФАН рассказывал о новой разработке самарских ученых-медиков. Они создали систему, определяющую дозировку лекарств с помощью искусственного интеллекта.