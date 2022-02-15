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Швейцарская торговая компания Glencore продает долю в «Русснефти»

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 11:46
Экономика
Швейцарская торговая компания Glencore продает долю в «Русснефти»
Федеральное агентство новостей

Баар, 15 февраля. Трейдер Glencore решил продать долю в «Русснефти» в размере 23,46%.

Крупная торговая компания из Швейцарии владела бумагами концерна «Русснефть» через «дочку» Rambero Holding AG. Организация решила продать акции в декабре прошлого года, что подтверждает отчетность фирмы.

Предполагается, что сделка будет закрыта в первой половине 2022 года, сумма ее остается неизвестной. Один из источников агентства Reuters сообщил, что Glencore избавляется от доли на фоне значительного подорожания нефти.

Бумаги «Русснефти» на Мосбирже после появления информации о сделке поднялись примерно на 4%. Акции дорожали на 3,62%, до 154,4 рубля.

Основной бенефициар российской компании — Гуцериевы. Семья миллиардера Михаила Гуцериева контролировала предприятие через офшоры Bradinar Holdings, Negard Holdings и НПФ «Сафмар». В августе прошлого года 37,15% акций предпринимателя были передана нефтекомпании Vemonar Holdings из Кипра, которая принадлежит брату Саит-Саламу Гуцериеву.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ринат Хасанов ранее рассказал, почему сейчас активно дорожает нефть, а баррель Brent превысил значение 96 долларов первый раз с осени 2014 года.

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