Уагадугу, 15 февраля. Президент Буркина-Фасо Поль-Анри Сандаого Дамиба отправился на север страны, чтобы поддержать бойцов национальной армии в борьбе с террористами. Об этом сообщает Burkina24.

За несколько дней до принятия присяги новый глава республики посетил регионы Уахигуйю и Солле. Подполковник провел мобилизацию и поднял боевой дух военнослужащих. Солдаты и офицеры вдохновились визитом национального лидера.

На текущий момент Вооруженные силы Буркина-Фасо испытывают острую нехватку оснащения и продовольствия. Также моральному состоянию правительственных войск наносят урон непрекращающиеся атаки террористов.

Власти страны заявили, что уже занимаются решением проблем и в ближайшее время обеспечат солдат всем необходимым. Граждане поддержали правительство и попросили руководство страны обратиться к Москве за помощью в борьбе с радикальными формированиями.

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Жители видят в России освободителя и союзника, который поддержит их процесс освобождения от неоколониализма бывших метрополий. Буркина-Фасо стала третьим государством, в котором власть перешла в руки молодых военных, уставших терпеть бесчинства Франции. Вдохновившись примером Асими Гоита и Мамади Думбуйя, полковник Дамиба избавил страну от парижского ставленника, чтобы привести отечество к процветанию.

Жители увидели пример успешного партнерства с Россией в лице Мали и ЦАР. Буркинийцы хотят повторить опыт соседних государств и при поддержке Кремля освободить страну от террористов. По мнению африканцев, освободительное движение в Африке набирает обороты благодаря деятельности российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».