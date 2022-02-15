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Иран и Мали разработают дорожную карту для укрепления комплексного сотрудничества

Весь мир
Иран и Мали разработают дорожную карту для укрепления комплексного сотрудничества
wikipedia.org  /  Arash G Tehrani / CC BY-SA 4.0

Бамако, 15 февраля. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп прибыл в Тегеран и встретился с главой внешнеполитического ведомства Ирана Хосейном Амирабдоллахианом. Об этом сообщает Benin WebTV.

«Стороны обсудили укрепление комплексного сотрудничества в области образования, здравоохранения, современных технологий, животноводства и энергетики. Также главы МИД подняли несколько региональных и международных вопросов.

Представители двух государств договорились разработать дорожную карту для укрепления партнерства в сферах, представляющих интерес для Бамако и Тегерана. Иранский дипломат подчеркнул готовность правительства восточной страны активно взаимодействовать с африканской республикой», — написано в статье.

За несколько дней до визита в Иран Абдулай Диоп встретился с коллегой из Катара. Дипломаты обсудили ситуацию в области безопасности и укрепления двустороннего сотрудничества между странами.

Ранее министр институциональной реструктуризации Мали Ибрагим Икасса Маига поблагодарил Кремль за поддержку Бамако в борьбе с радикальными формированиями. Политик отметил, что вклад России особенно важен для республики на фоне давления со стороны западных элит и подконтрольных им международных организаций.

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