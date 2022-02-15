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Участие Валиевой в гала-вечере по итогам ОИ остается под вопросом

Олимпийские игры 2022
Участие Валиевой в гала-вечере по итогам ОИ остается под вопросом
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Пекин, 15 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева может пропустить выступление на гала-вечере по итогам зимних Игр — 2022 в Пекине из-за ситуации с допинг-тестом.

Гала-вечер фигуристов состоится 20 февраля. К участию в мероприятии отбираются призеры в каждом виде, а также другие фигуристы на усмотрение организаторов.

Как передает «Матч ТВ», участие Валиевой в заключительном мероприятии остается под вопросом. Причиной послужил допинговый скандал с ее участием.

Сообщается, что даже если спортсменка попадет в тройку в женском одиночном турнире, это не может гарантировать фигуристке участие в гала. Международный союз конькобежцев (ISU) пока никак не прокомментировал данную новость.

Ранее руководитель дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд рассказал, как запрещенное вещество триметазидин могло оказаться в организме Валиевой, чей декабрьский допинг-тест дал сомнительный результат.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Участие Валиевой в гала-вечере по итогам ОИ остается под вопросом
допинг олимпиада валиева
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