Анекдот ведущего Норкина про трамвай и буханку хлеба довел до слез зрителей

Москва, 15 февраля. Телеведущий Андрей Норкин вновь поразил зрителей программы "Место встречи" фееричным анекдотом. На этот раз он рассказал об одесских трамваях и хлебе.

В последнем выпуске передачи обсуждался фейк Запада о якобы вторжении России на территорию Украины. Также гости и эксперты передачи поговорил о тех уловках, на которые идут Соединенные Штаты и ЕС ради введения санкций против нашей страны. Выпуск завершился уже традиционным анекдотом Норкина, в центре которого оказался одессит, страдающий от неразделенной любви.

Молодой человек принял решение уйти из жизни после расставания с любимой. Он лег на рельсы трамвая, а на грудь положил себе буханку хлеба. Прохожий удивился подобному зрелищу.

«— Что это вы, молодой человек, делаете? — В жизни смысла нет, любовь меня отвергла, вот свожу с этой жизнью счеты, жду, когда меня трамвай переедет. — А зачем вам хлеб? — Сразу видно, что вы приезжий и плохо знаете наш город. У нас в Одессе пока трамвай дождешься — с голоду помрешь», — довел до истерики зрителей "Места встречи" Норкин.

Шутка поразила зрителей, а ведущий на этой веселой ноте завершил свою передачу.

Ранее Норкин рассказал шутку о внебрачных отношениях. Ее героями стали двое молодых людей и их отношения до свадьбы.