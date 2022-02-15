Выплаты подоходного налога регионам от владельцев офшоров сократились на 15%

Москва, 15 февраля. Бенефициары контролируемых зарубежных компаний в 2021 году снизили объем выплат подоходного налога в бюджеты регионов на 15% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщил РБК, основываясь на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Объем отчислений сократился с 4,05 до 3,45 миллиарда рублей. Это случилось после вступления в силу нового порядка уплаты налога для владельцев офшоров с фиксированным платежом в 5 миллионов рублей.

Согласно оценке РБК, налоговые поступления по обновленной схеме составили в 2021 году свыше 1,22 млрд рублей — это равняется 35% от совокупного объема НДФЛ, который заплатили владельцы иностранных организаций за год.

Кабмин ранее одобрил проведение эксперимента по введению налогового режима в регионах страны. Соответствующая информация содержится на сайте Правительства России.