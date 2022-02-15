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Cumhuriyet: США и Британии нужна война на Украине для достижения собственных целей

Армия
Cumhuriyet: США и Британии нужна война на Украине для достижения собственных целей
wikipedia.org  /  Jeffrey Alexander via The U.S. Army

Анкара, 15 февраля. США и Британия являются единственными странами, которые заинтересованы в развязывании вооруженного конфликта на Украине.

Аналитики из Турции на страницах издания Cumhuriyet объяснили, почему Вашингтон и Лондон любыми способами пытаются развязать войну. Отмечается, что она нужна им для достижения собственных целей. По словам авторов публикации, американцы и британцы занимаются подстрекательством.

США и Британия нагнетают напряженность и пытаются интегрировать Европу в свои стратегии. Подчеркивается, что украинские власти уже начали подозревать западные страны в обмане. В Киеве стали говорить, что в действительности на границах страны нет никаких ударных группировок, готовых к «вторжению», однако американцы продолжают утверждать обратное.

Интересы Украины американцев не волнуют. США необходимо вплотную подойти к российским границам, поэтому они с Британией будут делать все, чтобы достичь своих целей. При этом Россия не собирается ни на кого нападать.

Ранее в КНДР заявили, что американские власти распространяют слухи о «вторжении» на Украину, чтобы оправдать свое военное присутствие в Восточной Европе. Стоит отметить, что в МИД РФ призвали журналистов Bloomberg к покаянию после фейковых материалов на тему «российского нападения», передает телеканал «360».

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