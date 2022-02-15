Звезда фильма «Человек-амфибии» Геннадий Митрофанов умер в 81 год

Москва, 15 февраля. Ушел из жизни российский актер театра и кино 81-летний Геннадий Митрофанов, известный публике по роли в фильме «Человек-амфибия». Предварительная причина смерти — тяжело заболевание, сообщается на официальном сайте Всероссийского общества глухих. Смерть артиста наступила 14 февраля. О дате и месте прощания с Митрофановым пока информации не поступал

Геннадий Митрофанов также снимался в картине «Борис Годунов», в фильмах и сериалах «Ленинград. Ноябрь», «Анна Карамазофф», «И черт с ними», «Человек К», «Человек-амфибия. Морской дьявол» и «Сволочи».