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Российские конькобежцы с рекордом обогнали американцев в полуфинале Олимпиады в Пекине

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 11:29
Спорт
Российские конькобежцы с рекордом обогнали американцев в полуфинале Олимпиады в Пекине
pixabay.com  /  guvo59

Пекин, 15 февраля. Сборная России по конькобежному спорту, в состав которой вошли Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров, выиграли полуфинал командной гонки преследования у команды США на Олимпиаде в Пекине.

Россияне установили новый олимпийский рекорд, показав время — 3 минуты 36,62 секунды. Отечественные конькобежцы вышли финал, где их соперниками станет команда Норвегии.

Представители ОКР уже обеспечили себе минимум серебряные медали. Прежде такого результата российские спортсмены в этой дисциплине не достигали. Финал пройдет 15 февраля, передает «Вечерняя Москва».

Международный олимпийский комитет не будет наказывать спортсменов, которые не употребляли допинг, даже если они представляют Россию. Об этом ранее заявил представитель МОК Денис Освальд.

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