Армия Йемена отбила у хуситов районы к югу от Мариба

Сана, 15 февраля. Командование вооруженных сил Йемена заявило, что армия отбила районы к югу от провинции Мариб в результате ожесточенных столкновений с бойцами хуситского движения «Ансар Аллах».

«Подразделения армии и сил народного сопротивления начали наземную наступательную атаку и сумели [занять] позиции в районах Ямин Аль-Радда и Аль-Фалиха, где дислоцировалось поддерживаемое Ираном ополчение хуситов», — говорится в сообщении пресс-центра правительственных сил республики.

Согласно пресс-релизу ВС, в результате столкновений десятки повстанцев-хуситов были убиты и ранены, а их военные транспортные средства и боевая техника уничтожены или серьезно повреждены. По данным источников канала Al Arabiya, 40 членов «Ансар Аллах» погибли в ходе операций ВС Йемена к западу и югу от Мариба.

Today morning Units of Yemen army troops launched an attack on Iranian-backed Houthis militia managing to take control over some locations southern Marib pic.twitter.com/mHCQNlJwZz — Yemen Army Media (@Yemenarmyeng) February 14, 2022

Накануне начальник штаба йеменской армии Сагир бин Азиз заявил, что правительственные силы при поддержке арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, скоро завершат битву с «Ансар Аллах».

Боевые действия в Марибе усилились поздно вечером 14 февраля после того, как армия и проправительственные ополченцы предприняли атаки на трех фронтах в южной и западной частях ключевой провинции на северо-востоке страны.

Andy Vermaut shares:Yemeni army makes gains south of Marib: Yemen’s army took control of several sites south of Marib on Monday, ousting members of the Iran-backed Houthi militia, an army spokesperson said.For the latest headlines, follow… https://t.co/ne6egvBSGf #andyvermaut pic.twitter.com/Urvve7WU9S — Andy Vermaut (@AndyVermaut) February 15, 2022

Напомним, что в феврале 2021 года повстанцы «Ансар Аллах» активизировали свои нападения на нефтеносную область Мариб, несмотря на предупреждения ООН об опасностях, с которыми могут столкнуться мирные жители, проживающие в провинции. В настоящее время в административном центре региона проживает до трех миллионов человек, около трети из которых являются внутренне перемещенными лицами.

Абсолютный контроль над провинцией, известной своими богатыми месторождениями, мог бы укрепить позиции хуситов за столом переговоров о будущем страны. В ноябре повстанцы находились на подступах к административному центру области, однако в начале нынешнего года ситуация резко изменилась. Правительственные силы при поддержке обученных Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) бригад «Гиганты» смогли добиться значительных успехов в центральных районах страны и отбить ряд территорий у хуситов.

Федеральное агентство новостей /

Гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда повстанцы «Ансар Аллах» захватили Сану. На следующий год возглавляемая Саудовской Аравией коалиция вмешалась в конфликт, чтобы поддержать международно признанное правительство президента Мансура Хади. С тех пор в стране продолжаются военные действия, которые, по данным ООН, прямо или косвенно унесли жизни более 377 тысяч человек.