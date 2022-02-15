Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 12:35
12:33
Общество
Бывшую столичную промзону Владыкино превратят в индустриальный квартал
12:33
Армия
Коротченко: Украина может перепродать западное вооружение террористам
12:32
Общество
Ритуальное бюро в Ивановской области «похоронило» Обаму и Меркель ради рекламы
12:31
Происшествия
Пьяные дворники-мигранты изнасиловали молодую женщину на востоке Москвы
12:27
Олимпийские игры 2022
Латыпов рассказал об опустошенном состоянии после провала в эстафете на ОИ
12:27
Политика
Депутат Морозов о ситуации вокруг Донбасса: «Чувство самосохранения у Киева должно возобладать»
12:27
Шоу-бизнес
Известны имена ведущих церемонии «Оскар-2022»
12:26
Общество
Лунный гороскоп от Elle на вторник, 15 февраля
12:25
Армия
Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в размещении бронетехники в Станице Луганской в Донбассе
12:24
Политика
Публицист Анпилогов: Что искала американская подлодка возле российских Курил
Все новости

Армия Йемена отбила у хуситов районы к югу от Мариба

Весь мир
Армия Йемена отбила у хуситов районы к югу от Мариба
Global Look Press  /  Mohammed Al-Wafi / XinHua

Сана, 15 февраля. Командование вооруженных сил Йемена заявило, что армия отбила районы к югу от провинции Мариб в результате ожесточенных столкновений с бойцами хуситского движения «Ансар Аллах».

«Подразделения армии и сил народного сопротивления начали наземную наступательную атаку и сумели [занять] позиции в районах Ямин Аль-Радда и Аль-Фалиха, где дислоцировалось поддерживаемое Ираном ополчение хуситов», — говорится в сообщении пресс-центра правительственных сил республики.

Согласно пресс-релизу ВС, в результате столкновений десятки повстанцев-хуситов были убиты и ранены, а их военные транспортные средства и боевая техника уничтожены или серьезно повреждены. По данным источников канала Al Arabiya, 40 членов «Ансар Аллах» погибли в ходе операций ВС Йемена к западу и югу от Мариба.

Накануне начальник штаба йеменской армии Сагир бин Азиз заявил, что правительственные силы при поддержке арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, скоро завершат битву с «Ансар Аллах».

Боевые действия в Марибе усилились поздно вечером 14 февраля после того, как армия и проправительственные ополченцы предприняли атаки на трех фронтах в южной и западной частях ключевой провинции на северо-востоке страны.

Напомним, что в феврале 2021 года повстанцы «Ансар Аллах» активизировали свои нападения на нефтеносную область Мариб, несмотря на предупреждения ООН об опасностях, с которыми могут столкнуться мирные жители, проживающие в провинции. В настоящее время в административном центре региона проживает до трех миллионов человек, около трети из которых являются внутренне перемещенными лицами.

Абсолютный контроль над провинцией, известной своими богатыми месторождениями, мог бы укрепить позиции хуситов за столом переговоров о будущем страны. В ноябре повстанцы находились на подступах к административному центру области, однако в начале нынешнего года ситуация резко изменилась. Правительственные силы при поддержке обученных Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) бригад «Гиганты» смогли добиться значительных успехов в центральных районах страны и отбить ряд территорий у хуситов.

Армия Йемена отбила у хуситов районы к югу от нефтеносной провинции Мариб
Федеральное агентство новостей /

Гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда повстанцы «Ансар Аллах» захватили Сану. На следующий год возглавляемая Саудовской Аравией коалиция вмешалась в конфликт, чтобы поддержать международно признанное правительство президента Мансура Хади. С тех пор в стране продолжаются военные действия, которые, по данным ООН, прямо или косвенно унесли жизни более 377 тысяч человек.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Армия Йемена отбила у хуситов районы к югу от Мариба
йемен хуситы ансар аллах мариб
Комментировать