Премьер-министр Канады применил чрезвычайные полномочия для прекращения протестов

Оттава, 15 февраля. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо применил никогда ранее не использовавшийся Закон о чрезвычайном положении в попытке положить конец протестам дальнобойщиков, заблокировавшим пограничные пункты с США и парализовавшим столицу. Об этом Трюдо сообщил в ходе пресс-конференции.

«Стало ясно, что существуют большие трудности для правоохранительных органов в вопросе эффективного обеспечения безопасности. Это больше не законные протесты из-за несогласия с политикой правительства. Это теперь незаконная оккупация. Протестующим пора вернуться домой», — заявил премьер-министр.

Он отметил, что меры будут применены точечно и соразмерно угрозе, которая «нанесла удар экономике и ослабила общественную безопасность».

I want to be very clear about what we are – and are not – doing by invoking the Emergencies Act, and how taking this step will help get the situation under control. In case you missed our announcement earlier today, watch this: pic.twitter.com/htGmZH09Jd — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 15, 2022

Закон о чрезвычайном положении обеспечит правительство инструментами для прекращения финансирования демонстрантов и активизации правоохранительной деятельности на провинциальном и местном уровнях вместе с федеральной полицией.

Закон, введенный в 1988 году, применяется впервые в этом столетии. Ранее он использовался с 1914 по 1920 год при интернировании канадцев украинского происхождения, с 1942 по 1949 год — при интернировании канадцев японского происхождения и в 1970 году — отцом премьера Пьером Трюдо, когда «Фронт освобождения Квебека» похитил и убил его заместителя.

Парламент Канады должен утвердить применение чрезвычайных полномочий в течение семи дней, и левая «Новая демократическая партия» обещала поддержать правительство меньшинства. Провинция Онтарио, которая ввела режим ЧП 11 февраля, также одобрила решение федеральных властей. Однако правительства Альберты, Квебека, Манитобы и Саскачевана выступили против из-за риска «подлить масла в огонь».

This is an important moment for Canada. We’re taking the extraordinary step of invoking the Emergencies Act to support law enforcement and swiftly end the unlawful blockades that are threatening the safety of our communities, our critical infrastructure, and our borders. — Bill Blair (@BillBlair) February 15, 2022

По заявлениям Канадской ассоциации гражданских свобод, ситуация не отвечает критериям для введения закона, который нацелен на устранение угроз «суверенитету, безопасности и территориальной целостности».

Финансовые меры

Правительство также вводит финансовые меры по борьбе с протестами дальнобойщиков. Канадские банки могут заморозить счета подозреваемых в финансировании блокады лиц и приостановить страхование автотранспортных средств на демонстрациях.

«Мы вносим изменения, так как знаем, что эти краудфандинговые платформы используются для поддержки блокады и нелегальной деятельности, которая наносит ущерб экономике страны», — отметила министр финансов Христя Фриланд.

По данным властей, около половины средств на поддержку протестов было выделено сторонниками из США. Банк Toronto-Dominion заморозил на прошлой неделе два счета, получивших 1,1 млн долларов.

This is about following the money. This is about stopping the financing of these illegal blockades. We are today serving notice: if your truck is being used in these protests, your corporate accounts will be frozen. pic.twitter.com/AJ73zdDMy5 — Chrystia Freeland (@cafreeland) February 15, 2022

Веб-сайт GiveSendGo стал основной платформой для финансирования дальнобойщиков после того, как компания GoFundMe заблокировала пожертвования для протестующих.

Протесты против вакцинации

«Колонна свободы», состоящая из 50 тысяч водителей грузовиков, несогласных с политикой правительства и требованием об обязательной вакцинации, отправилась из западной провинции Британская Колумбия в сторону Оттавы 24 января.

French police pushed marchers off roadways, towed vehicles and fired tear gas at protesters blocking traffic on the Champs-Élysées in Paris on Saturday. Hundreds of vehicles emulating protests in Canada evaded police checkpoints around the French capital. https://t.co/BQgwavaXAK pic.twitter.com/ETJw1a6xsi — The New York Times (@nytimes) February 12, 2022

По пути в столицу Канады к автопробегу дальнобойщиков присоединились тысячи мирных жителей, выступающих против ограничений, введенных администрацией Джастина Трюдо.

Блокада моста Амбассадор, через который проходит сухопутная граница между США и Канадой, началась 7 февраля. Через Амбассадор ежедневно перевозится продукция в размере 360 млн долларов — 25% от стоимостного объема торговли товарами между США и Канадой.

Вчера канадская полиция арестовала десятки демонстрантов и разогнала протестующих и их грузовики в попытке урегулировать кризис, однако это стало лишь временной мерой, и позже Трюдо объявил о введении Закона о чрезвычайном положении.