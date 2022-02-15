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Премьер-министр Канады применил чрезвычайные полномочия для прекращения протестов

Весь мир
Премьер-министр Канады применил чрезвычайные полномочия для прекращения протестов
Global Look Press  /  Adrian Wyld/Keystone Press Agency

Оттава, 15 февраля. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо применил никогда ранее не использовавшийся Закон о чрезвычайном положении в попытке положить конец протестам дальнобойщиков, заблокировавшим пограничные пункты с США и парализовавшим столицу. Об этом Трюдо сообщил в ходе пресс-конференции.

«Стало ясно, что существуют большие трудности для правоохранительных органов в вопросе эффективного обеспечения безопасности. Это больше не законные протесты из-за несогласия с политикой правительства. Это теперь незаконная оккупация. Протестующим пора вернуться домой», — заявил премьер-министр.

Он отметил, что меры будут применены точечно и соразмерно угрозе, которая «нанесла удар экономике и ослабила общественную безопасность».

Закон о чрезвычайном положении обеспечит правительство инструментами для прекращения финансирования демонстрантов и активизации правоохранительной деятельности на провинциальном и местном уровнях вместе с федеральной полицией.

Закон, введенный в 1988 году, применяется впервые в этом столетии. Ранее он использовался с 1914 по 1920 год при интернировании канадцев украинского происхождения, с 1942 по 1949 год — при интернировании канадцев японского происхождения и в 1970 году — отцом премьера Пьером Трюдо, когда «Фронт освобождения Квебека» похитил и убил его заместителя.

Парламент Канады должен утвердить применение чрезвычайных полномочий в течение семи дней, и левая «Новая демократическая партия» обещала поддержать правительство меньшинства. Провинция Онтарио, которая ввела режим ЧП 11 февраля, также одобрила решение федеральных властей. Однако правительства Альберты, Квебека, Манитобы и Саскачевана выступили против из-за риска «подлить масла в огонь».

По заявлениям Канадской ассоциации гражданских свобод, ситуация не отвечает критериям для введения закона, который нацелен на устранение угроз «суверенитету, безопасности и территориальной целостности».

Финансовые меры

Правительство также вводит финансовые меры по борьбе с протестами дальнобойщиков. Канадские банки могут заморозить счета подозреваемых в финансировании блокады лиц и приостановить страхование автотранспортных средств на демонстрациях.

«Мы вносим изменения, так как знаем, что эти краудфандинговые платформы используются для поддержки блокады и нелегальной деятельности, которая наносит ущерб экономике страны», — отметила министр финансов Христя Фриланд.

По данным властей, около половины средств на поддержку протестов было выделено сторонниками из США. Банк Toronto-Dominion заморозил на прошлой неделе два счета, получивших 1,1 млн долларов.

Веб-сайт GiveSendGo стал основной платформой для финансирования дальнобойщиков после того, как компания GoFundMe заблокировала пожертвования для протестующих.

Протесты против вакцинации

«Колонна свободы», состоящая из 50 тысяч водителей грузовиков, несогласных с политикой правительства и требованием об обязательной вакцинации, отправилась из западной провинции Британская Колумбия в сторону Оттавы 24 января.

По пути в столицу Канады к автопробегу дальнобойщиков присоединились тысячи мирных жителей, выступающих против ограничений, введенных администрацией Джастина Трюдо.

Блокада моста Амбассадор, через который проходит сухопутная граница между США и Канадой, началась 7 февраля. Через Амбассадор ежедневно перевозится продукция в размере 360 млн долларов — 25% от стоимостного объема торговли товарами между США и Канадой.

Вчера канадская полиция арестовала десятки демонстрантов и разогнала протестующих и их грузовики в попытке урегулировать кризис, однако это стало лишь временной мерой, и позже Трюдо объявил о введении Закона о чрезвычайном положении.

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