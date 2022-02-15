Школьников Мордовии с помощью цифровых технологий научат создавать музыку

Саранск, 15 февраля. Директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова объяснила, чему мордовские школьники научатся с помощью открытых «Уроков цифры».

Открытые «Уроки цифры» по теме «Цифровое искусство: музыка и ИТ» пройдут в школах Мордовии с 14 февраля по 6 марта 2022 года. Школьники смогут с помощью технологий и искусственного интеллекта узнать больше об основах музыки и о том, как ее создавать. В этом им помогут видео, комиксы с теорией, инфографика и интерактивный тренажер. Все обучающие материалы разработаны компанией «Яндекс». Занятия доступны в разных форматах: в школе с учителем или дома, самостоятельно или с родителями, сообщают «Известия Мордовии».

Как пояснила Трубникова, вместе с развитием искусственного интеллекта возрастает и его созидательная роль в креативных областях, включая музыкальную индустрию. Так, искусственный интеллект уже способен создавать мелодию, ритм и тембры для любых инструментов, моделировать вокал, который будет звучать вместе с музыкой. Со всеми этими секретами школьники Мордовии смогут ознакомиться на «Уроках цифры».

Ранее ФАН сообщил о планах властей Хакасии создать Школу креативных индустрий, где дети смогут раскрыть свой творческий потенциал по шести направлениям: современная электронная музыка, звукорежиссура, фото- и видеопроизводство, дизайн, анимация и 3D-графика, интерактивные цифровые технологии VR и AR.