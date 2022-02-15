Парламент Иордании принял госбюджет на 2022 год после недели дискуссий

Амман, 15 февраля. Нижняя палата парламента Иордании приняла законопроект о государственном бюджете на 2022 год спустя семь дней обсуждений. Из 130 депутатов в общей сложности 107 поднялись на трибуну и прокомментировали экономическую ситуацию в стране, уделив особое внимание безработице и необходимости создания новых рабочих мест.

Государственные расходы запланированы на уровне 14,105 млрд долларов при дефиците бюджета (до оказания ожидаемой иностранной помощи в 1,196 млрд долларов) в размере 2,476 млрд долларов.

По сравнению с 2021 годом Иордания увеличивает затраты на здравоохранение на 250 млн долларов (до 1,593 млрд долларов).

????????⚕️ #Jordan’s efforts to contain the spread of #COVID19 have led to economic hardship, putting pressure on #healthcare providers that are now struggling financially. This is especially the case for vulnerable #Jordanian populations and #refugees. pic.twitter.com/8TxZU5BXNP — Anera (@AneraOrg) February 7, 2022

Министр финансов Мухаммад Аль-Иссис отметил, что правительство сосредоточит внимание на проведении дополнительных структурных реформ для повышения фискальной и денежно-кредитной стабильности, а также для поддержки конкурентоспособности бизнеса в стране.

Охарактеризовав новый бюджет как «реалистичный» и «нетрадиционный», чиновник добавил, что расходы на создание новых рабочих мест увеличены на 43,6%. На поддержку туризма и промышленности выделяются дополнительные 70,5 и 42,3 млн долларов соответственно, а на социальную помощь — 28,2 млн долларов.

Отдельной проблемой стоит действующий с марта 2020 года «Закон о национальной обороне», по которому премьер-министр Иордании наделяется широкими полномочиями по сдерживанию распространения COVID-19 в королевстве. В соответствии с ним ни одна организация не имеет права уволить ни одного работника, однако при этом обязана выплачивать частичную заработную плату. Десятки международных организаций, действующих в Иордании, направили премьеру письма с просьбой о пересмотре закона с тем, чтобы они получили возможность увольнять сотрудников ввиду финансовых затруднений.

Jordanian protesters threaten to commit 'mass suicide' over unemployment https://t.co/aOMEkBmACV — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) February 10, 2022

Иордания обладает самым низким ВВП на душу населения по ППС среди ближневосточных арабских монархий. Экспорт, составляющий в основном фосфаты, калийные соли, лекарства и текстиль, в несколько раз ниже импорта. Крупнейшими проблемами являются нехватка воды и отсутствие классических нефтяных полей, из-за чего потребности в топливе практически полностью покрываются за счет импорта. В связи с этим правительство прорабатывает возможности добычи сланцевой нефти, развитие ядерной и альтернативной энергетики.

В настоящий момент развитие экономики осложняется эпидемией и миллионами беженцев. Иностранные инвестиции, как и туризм, «просели» до рекордно низких значений, госдолг постоянно растет и по итогам 2019 года составил 92,4% от ВВП. С тех пор Департамент статистики Иордании не публикует новых данных о задолженностях королевства.

#ThisHappened in 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣:



Al-Bireh Association works with Jordanian and Syrian refugee women like Arifa, to build their capacities and life skills, strengthening their role in peace building and economic empowerment.

Supported by @Women’s Peace & Humanitarian Fund pic.twitter.com/VnuAdJDZpB — UN Women Jordan (@unwomenjordan) December 26, 2021

Отдельной проблемой стоит безработица, которая в июле 2021 года составила 25%. К настоящему времени она снизилась до 23,2%, тем не менее оставаясь крупной экономической проблемой. Экономика королевства оказалась не способна обеспечить работой 11 миллионов граждан.