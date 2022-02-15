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Авербух поддержал фигуристок Трусову и Щербакову на фоне допингового скандала

Олимпийские игры 2022
Авербух поддержал фигуристок Трусову и Щербакову на фоне допингового скандала
 /  Фото предоставлено организаторами шоу «15 лет успеха»

Пекин, 15 февраля. Серебряный призер Олимпиады 2002 года Илья Авербух посвятил пост российским фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Хореограф отметил, что сейчас как никогда важно поддержать спортсменок перед личным первенством на фоне скандала с сомнительной допинг-пробой Камилы Валиевой.

Хореограф отметил, что воспитанница тренера Этери Тутберидзе Камила Валиева оказалась в тяжелейшей ситуации. То, что за нее переживает все спортивное сообщество — неоспоримо, однако важно также поддержать и ее коллег по сборной.

«В этой шумихе мы забыли, как сложно проходить этот путь нашим двум замечательным талантливым девчонкам — Анне Щербаковой и Саше Трусовой. Я пишу в их поддержку, о девочках, которых косвенно тоже коснулась эта ситуация», — отметил Авербух на своей личной странице в Instagram.

Постановщик также отметил, что его телефон разрывается от звонков представителей прессы, призывающих дать интервью в поддержку Валиевой, пишет RT. Ситуация осложняется тем, что допинг-скандал вызвал волну хейта и в адрес тренера Этери Тутберидзе. Именно поэтому все участники Олимпийских Игр в Пекине нуждаются в поддержке.

Фигуристки 15 февраля в 13:00 представят короткую программу в рамках личного первенства. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить Камилу Валиеву до личного турнира после разбирательств на фоне скандала с ее сомнительной допинг-пробой.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Авербух поддержал фигуристок Трусову и Щербакову на фоне допингового скандала
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